Tom Hiddleston: "este no es el King Kong clásico"

Los Ángeles- La modernización de “Godzilla” (2014) fue la semilla de un nuevo universo de monstruos que ruge ahora de nuevo con “Kong: Skull Island”, protagonizada por un Tom Hiddleston que, en entrevista con Efe, advierte al público de que no verá al King Kong clásico: “La película es puro rock’n’roll”.

Esa franquicia, denominada “MonsterVerse” y creada por la productora Legendary y el estudio Warner Bros., verá en los próximos años el lanzamiento de “Godzilla: King of the Monsters” (2019) y “Godzilla vs. Kong” (2020).

“Kong: Skull Island”, de estreno el día 10, imagina los orígenes de uno de los mayores mitos del séptimo arte, esta vez con una historia ambientada en 1973, tras el final de la Guerra de Vietnam, en la que un grupo de científicos, soldados y exploradores se adentran en una isla inexplorada del Pacífico, en cuyas proximidades han desaparecido barcos y aviones sin dejar rastro.

“Vivimos en una época donde el ser humano parece estar más aislado que nunca del mundo natural”, dijo Hiddleston, que lidera un reparto de pesos pesados donde aparecen también Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Corey Hawkins y John C. Reilly, entre otros.

“Y en ese contexto es normal que el mito de Kong vuelva: está bien recordar lo pequeños que somos en este mundo. Son dos horas de aventura y escapismo, pero este no es el simio clásico, no sale Fay Wray ni el Empire State: esto es puro rock’n’roll”, añadió el intérprete londinense.

Cuando el equipo se adentra en los dominios del simio gigante (en realidad, los paisajes de Hawai, Australia y Vietnam), comprobarán que su misión de descubrimiento se convierte en una lucha por sobrevivir dentro de un edén repleto de criaturas que conforman un ecosistema donde no hay lugar para el ser humano y Kong es el rey.

“Creo que la película es una apuesta fresca sobre un mito conocido y que las imágenes quitan el aliento”, apuntó Hiddleston, quien reconoció que el objetivo que se marcó junto al director, Jordan Vogt-Roberts, fue crear una película de aventuras “como las que nos hacían vibrar de pequeños”, al estilo de “Raiders of the Lost Ark” (1981) o “Jurassic Park” (1993).

“Una aventura a la vieja usanza que lleva al público a un viaje de descubrimiento, con acción muy fresca y efectos visuales apabullantes”, indicó el ganador del Globo de Oro por la miniserie “The Night Manager”.

Hiddleston, que ganó fama mundial con su malvado Loki en las cintas del universo Marvel, ha ido ganando peso en Hollywood hasta el punto de obtener un crédito como productor ejecutivo en “The Night Manager” por sus aportaciones a la historia, algo que también ha hecho, aunque no de manera oficial, en “Kong: Skull Island”, una producción con un presupuesto de unos 200 millones de dólares.

“Me encanta ser parte del desarrollo”, admitió.

“Contribuir a la historia y conocer su desarrollo me ayuda a construir y entender mejor el personaje. Me permite ser mejor actor”, manifestó.

El intérprete, haciendo gala de su impecable acento británico, explicó que no tuvo ninguna duda a la hora de aceptar el proyecto a pesar de que Vogt-Roberts no tenía experiencia al frente de una superproducción como esta.

“La productora tenía mucha confianza en él y Jordan aportó una gran originalidad. Cuando le conocí me convenció porque tenía muy claras las cosas y confiaba mucho en sus colaboradores. Fue muy honesto sobre las cosas que no sabía y muy claro sobre sus intenciones”, declaró.

Desde hace tiempo se especula con la posibilidad de que Hiddleston tome el testigo de Daniel Craig como James Bond, y la primera escena del actor en “Kong: Skull Island” deja claro una vez más que podría encajar a la perfección en ese rol.

“Formar parte de esa conversación es muy extraño. Prefiero no entrar en ella”, dijo entre risas el intérprete, que en noviembre retomará el papel de Loki en “Thor: Ragnarok”.

Sobre lo que no tuvo reparo en hablar es sobre la incursión de Brie Larson en ese universo de superhéroes con “Captain Marvel”.

“Hablamos sobre ello pero no necesita mi consejo. Tiene grandes ideas para lo que debe ser esa película y estoy deseando ver lo que hace. Es un nuevo capitulo excitante para Marvel y para ella”, finalizó.