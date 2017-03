Cultura Profética encenderá el We The Future Festival

La banda puertorriqueña Cultura Profética representará a la isla en la segunda edición del el Coors Light We The Future Festival (WTF) un festival musical multigénero, enfocado en tecnología.

Con la misma energía con la que se presentaron en su concierto en octubre del año pasado, los creadoras de los éxitos “Baja la Tensión”, “La Complicidad”, “Para Estar” e “Ilegal” encenderán la tarima de este festival musical.

Uno de los temas que tocarán es “Música sin tiempo” que lanzarán oficialmente este próximo 24 de marzo en todas las plataformas digitales.

“Llevamos dos años tocándola pero ya finalmente la vamos a lanzar oficialmente ese día”, adelantaron.

Para los músicos esta canción representa “una descripción de la manera que nosotros asumimos la música. La canción habla por sí sola. Es un poco de la cuestión de que nosotros intentamos hacer música que perdure. Es bien Cultura Profética”.

Esta saldrá con un video que se filmó en la Bóveda de Triana en el Viejo San Juan, dirigido por la puertorriqueña María Alejandra Rodríguez.

“Es la primera vez que una mujer nos da su visión e interpretación de una musa. Es un video bastante poético y abstracto que nos desnuda un poco de lo que es nuestra esencia como músicos”, ilustraron.

“Música sin tiempo” también es el titulo homónimo de su gira que comenzó en Chile.

Próximamente regresarán a otras provincias en Chile y luego continuarán las presentaciones en Colombia, Honduras, Argentina, Bolivia y Estados Unidos.

Cultura Profética está compuesto por Willy Rodríguez, en el bajo y vocales; Boris Bilbraut, batería y vocales; Eliut González, guitarra, y Omar Silva en la guitarra y bajo.

Otros artistas que se presentarán en el Coors Light We The Future Festival (WTF):

Desde Francia llega DJ Snake, reconocido por los éxitos “Turn Down for What” y “Lean On”. La lista incluye a Zedd, mundialmente reconocido por “Let Me Love You” y el misterioso Marshmello. Además se presentará el dúo australiano Empire of the Sun, AndyC, DJ inglés de los géneros de música electrónica “drum & bass, dubstep y jumpcore”.

Otros talentos locales que animarán son: Bad Bunny, PJ Sin Suela y Los Wálters.