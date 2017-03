Burbu sorprende con su cambio de imagen

A la hermosa Jlo su vestido le tiene que haber costado una fortuna, puedes tener su estilo por solo 28.96🤑… búscalo en WALMART o en línea Burbufashion.com … El valor de tu vestido lo proyectas tú… Eres grandiosa!!! 🦋 ___________________-fotógrafo- @MelwinChevy 🤣

A post shared by AngeliqueBURBU (@angeliqueburbu) on Mar 2, 2017 at 9:37am PST