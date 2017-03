Nace movimiento en redes sociales para ponerle "stop" a Indy Flow

Un cibernauta colgó un estado en su cuenta de Facebook, donde pide a sus seguidores que no patrocinen a la autodenominada “Diosa del género urbano”, Zuania Vélez. El mismo lee “Dile no a Indy Flow”.

“Señores si a ustedes al igual que yo le enferma ver las sanganerias que habla esta mujer y los disparates que siempre está haciendo no comparta sus videos no consuma su música no apoye sus actividades no sigamos dándole alas a esta era de ineptos que ganan fama haciendo actos ridiculos” (sic.), escribió Morales junto a una foto de Vélez.

Este añadió que “lo que hacen es que en el mundo crean que todos los puertorriqueños somos así …Por favor paren ya !! Pónganle un stop a esta mujer”.

La mencionada publicación, al momento de esta nota, cuenta con más de once mil ‘shares’ en Facebook.