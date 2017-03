Así celebraron los cuatro años de Lo Sé Todo

Pedro Juan Figueroa, Yulianna Vargas, Frankie Jay, Carmen Jovet, Eliezer Ramos y Sonya Cortés, celebraron en grande su cuarto aniversario.

“Estamos sumamente contentos con el equipo de Lo sé todo. Los muchachos tienen muy buena química entre ellos. Si ellos se disfrutan hacer el programa, la gente va a disfrutar viéndolo y eso lo más importante para nosotros”, dijo a Metro Joe Ramos, presidente de Wapa TV, respecto a la acogida de los televidentes.

En términos de la evolución del programa, la periodista Carmen Jovet consideró que se han convertido en los “Robin Hoods de las seis de la tarde”, dijo la “mujer noticia” que modera el segmento de fiscalizar la política pública.

Como parte de nuevos cambios en el vespertino, se anunció que Jovet tendrá dos nuevas secciones: ‘Manos a la obra’ para señalar las situaciones que ocurren en Puerto Rico y hacer un llamado a la acción para resolver los problemas que afectan a la ciudadanía y ‘Lo sé todo llega a tu escuela’ en el que visitará las escuela públicas del país junto a Frankie Jay, para conocer de primera mano todo lo que acontezca.

De igual forma, se informó que Sonya le contestará a sus detractores ahora “sin filtro” durante su sección que se transmitirá también a través de Facebook live.

“Han sido cuatro años intensos. Hemos llorado, hemos reído y a la verdad que hemos gozando durante este tiempo. Hemos conocido gente fantástica. Estamos totalmente satisfechos con todo lo que hemos hecho”, manifestó Pedro Juan en un aparte con este diario.

En tono jocoso comentó “dicen que yo soy dueño del programa y que aquí boto a la gente. Todo eso es falso”.

“Yo no le doy cabeza ablos comentarios negativos porque los que me conocen saben ccomo soy y como actúo. Aquí solo soy el presentador del programa y solamente escucho. Cuando me piden mi opinión, pues la doy”, aseguró al cuestionarle en torno algunos comentarios negativos sobre su persona en las redes sociales.

En relación a la transformación del programa compartió que “el programa ha cogido una velocidad terrible. La gente me escribe hasta por inbox para los chismes”.

Por otra parte, Pedro Juan afirmó que “no me arrepiento de nada porque no actúo de mala leche, ni de mal corazón. Nunca he hecho daño, por eso no tengo nada de que arrepentirme”. Mientras lo más que atesora son los “corresponsales en los aeropuertos” que ha conquistado.

La animación musical de la celebración estuvo a cargo del merenguero Oscarito.

Los comediantes Alejandro Gil y Alex Díaz también dijeron presente, así como el gobernador Ricardo Rosselló y la modelo Maripily Rivera quien les llevó cupcakes y regalos.

Tito El Bambino, Olga Tañón, Luis Fonsi, Daddy Yankee y José Juan Barea fueron algunas de las figuras que los felicitaron por el aniversario.

















































