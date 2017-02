Glenn Monroig reacciona a criticas de su contrato con el Senado

El cantautor puertorriqueño Glenn Monroig reaccionó en su perfil de Facebook a las criticas por su controvertido contrato de asesor político del Senado de Puerto Rico, por $30 mil hasta el 30 de junio del presente año.

El intérprete de “Causa Perdida” se dirigió a la ususaria Johan Pérez con el siguiente mensaje:

“Le contesto a alguien q habla sobre el hecho de q no hacen falta asesores porque lo q hace falta es cambiar la economía utilizando los recursos econòmicos en otras cosas y no en mi asesoría…Johan Pérez tú sabes cuales son las leyes de exenciòn para la producciòn de cine y cuanto dinero dejan las producciones aquí? Sabes de la competitividad nuestra industria cinematográfica y lo importante q es para nuestra economia, sabes la importancia del nombramiento de quien va a correr esta oficina de la corporación de cine? Sabes cómo se tiene que tener atención puesta en El gremio y la importancia de cómo se tiene que tener el dedo en el pulso de la industria para legislar correctamente las enmiendas a ella de manera q esté atemperada a la necesidad de nuestra gestiòn para q no se vaya a otros países? Sabes la cantidad dinero que se inyecta a nuestro país inmediatamente luego de una filmaciòn extranjera tanto como local? Muchas de las locales van a cine y tienen gran éxito taquillero y en festivales internacionales, Vista antes de que cante el gallo?Eso son cosas q un asesor puede mantener vigentes en la legislatura para que no se pierdan esos fondos? Eso es economía y monetisaciòn inmediata ❤te mando un abrazo, eso es solo un botòn de un traje completo de gestiòn empresarial, lo q más falta hace en nuestro país, una visión empresarial para todos los departamentos de gobierno y, digitalización de datos para crear contenido e inteligencia estudios científicos en los distintos sectores universitarios docentes para poner en portales cibernéticos en los que en el resto del mundo o aquí pueda accesar este contenido y que las instituciones puedan capitalizar en él para así ser más sustentables e independientes?“, escribió.

Es la segunda vez que Monroig es contratado en el Senado.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz justificó la contratación del cantante del artista como asesor en ese cuerpo legislativo.

“Yo creo que todo el mundo tiene derecho a trabajar y si no hay ningún señalamiento de ilegalidad, no hay señalamiento de ninguna autoridad competente de gasto excesivo… pues entonces, cuál es la queja”, argumentó Rivera Schatz.