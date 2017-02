Las 9 películas que compiten por la estatuilla a “Mejor Película”

9 películas luchan por ser nombradas como la “Mejor Película” del año, como es bien sabido, “La La Land” arrasó con las nominaciones ya que su nombre aparece en 13 categorías, estando dominada 2 veces como “Mejor Canción Original”. Cada uno de estos 9 títulos ya han cosechado frutos en diversas premiaciones como los BAFTA, los SAG y los Globos de Oros.Aquí las lista completa de nominados:

Arrival – La llegadaFancesHell of High Water – Comanchería

Hidden Figures – Figuras Ocultas

La La Land

LionManchester by the sea – Manchester Moonlight