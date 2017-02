J Balvin utiliza frase de Anuel AA tras recibir premio al mejor artista del año

Tras recibir el galardón al mejor artista del año, en la gala de los “Premios Lo Nuestro”, el cantante de música urbana, J Balvin, envió un mensaje de unidad a los latinos residentes en los Estados Unidos debido a la situación que estos atraviesan tras los mandatos del presidente Donald Trump en contra de esa comunidad.

“El mensaje es que tienen que ser felices, luchen por sus sueños no sigan en las represiones sociales de hacer lo mismo, obviamente ya he demostrado lo que pienso sobre el señor Trump, creo que es el momento de nosotros para que estemos cada vez más unidos, pienso que no es un momento malo, pienso que es un momento muy bueno para que estemos todos unidos y como dice Anuel, real hasta la muerte”, expresó el rapero colombiano tras recibir el galardón.

El músico colombiano J Balvin se consagra, por segundo año consecutivo, como artista del año de los Premios Lo Nuestro, en una gala con un marcado tono político y de defensa de los hispanos ante las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, a esta comunidad.

El cantante urbano se llevó el galardón “Premio Lo Nuestro” al artista del año, el reconocimiento más importante de la gala, que se sumó al de mejor artista masculino en categoría general, para un total de dos galardones.

J Balvin no pudo ocultar su sorpresa al conocer que fue elegido artista del año en estos premios de votación popular de la audiencia de la cadena hispana Univision, a la que indicó que, debido al clima político actual en EE.UU., “es un momento bueno para que los latinos nos unamos más”.