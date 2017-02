Actores de Star Wars aún se asombran del impacto a nivel mundial

Los reconocidos actores de la saga de “Star Wars” Daniel Logan, Jeremy Bulloch y Peter Mayhew dijeron hoy en San Juan que aún se quedan asombrados con el impacto que ha tenido el proyecto cinematográfico, que en mayo próximo celebra sus 40 años de su estreno.

El trío de actores se encuentra en la capital puertorriqueña para participar mañana, sábado, y el domingo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en la segunda edición de “Star Force, the Fan Fest”, festival dedicado a los aficionados de las legendarias películas de ciencia ficción.

Para Mayhew, quien dio vida al famoso Chewbacca en el Episodio VII, “Star Wars” le ha impresionado tanto, pues a cualquier parte del mundo que va, ahora mayormente a participar de festivales de la película, “ves a algún fan con alguna camiseta” de la saga.

“Es una historia que está muy bien escrita y que siempre ha contado con grandes actores y directores. No importa donde se filme y quienes actúen, siempre hay un vínculo muy especial entre los personajes”, dijo el actor inglés de 72 años.

“La trama ha funcionado por 40 años. Y el filme es similar a cualquier libro, que tiene su principio y su final”, agregó Mayhew, quien no obstante, opinó que los primeros tres episodios de la saga fueron “versiones infantiles”, pero luego fueron madurando.

Del mismo modo opinó Jeremy Bulloch, quien sostuvo que para sus nietos, “es genial” que él haya personificado a Boba Fett en “Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back” (1980) y “Star Wars: Episode VI – “Return of the Jedi” (1983).

“Mis nietos me dicen que soy un abuelito ‘cool’ (nítido)… pasarán los años y las generaciones y la película siempre será un éxito”, resaltó Bulloch sobre su personaje, el cual sigue siendo uno de los favoritos de muchos aficionados de la saga.

Logan, por su parte, es conocido por interpretar al joven Boba Fett en “Star Wars: Episode II – Attack of the Clones” (2002), y le prestó su voz en la segunda temporada de la serie animada “Star Wars: The Clone Wars”.

“El entusiasmo con la saga alrededor del mundo y adonde quiera que vayas es grandísimo. No importa el país o el idioma de adonde vayas, es inmenso el apoyo que recibes de los fanáticos”, abundó Logan, quien está de visita en Puerto Rico por segunda ocasión.

Mayhew y Bulloch también habían visitado la isla caribeña anteriormente.

Y para el evento de este fin de semana en el que los tres acudirán, éstos aprovecharán para firmar autógrafos y participar de una sesión de preguntas y respuestas con el público.

La productora del evento, Walleska Serra, informó además que durante el festival se le hará un tributo con imágenes a Carrie Fisher, la recién fallecida actriz quien personificó a la legendaria princesa Leia en “Star Wars”.

Y al igual que en la edición pasada, el festival incluirá la popular competencia para niños y adultos de “cosplay”, término en inglés que combinan las palabras “costume” (disfraz) y “play” (juego), que se refiere a cuando las personas se disfrazan de su personaje favorito, pero también lo actúan.

El jurado tomará en consideración la dificultad del traje, los materiales usados, la similitud con el traje del personaje original y las técnicas de confección utilizadas, así como la reacción del público.

La categoría infantil empezará desde los 3 años de edad y los disfraces pueden ser creados a mano o comprados, siempre y cuando se refleje que el “cosplayer” creó un 50 por ciento del disfraz.

El evento contará también con una Academia de Lucha de Espadas Láser, mejor conocido en inglés como “lightsaber”, área de videojuegos, Laser Tag y Archery Tag.

Asimismo, habrá artículos de coleccionistas disponibles para la venta y los interesados en tomarse foto o recibir el autógrafo de su artista favorito pueden comprar con anticipación los pases especiales.