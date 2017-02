Keylla Hernández firma motora a hombre que viajó desde Humacao

La reportera de “Noticentro al amanecer” (Wapa TV), Keylla Hernández publicó una fotografía y una imagen en la Internet, donde aparece junto a una motora que firmó a una persona que viajó desde el pueblo de Humacao al canal ubicado en Guaynabo.

“Por que las muestras de amor estan en todos los detalles. Hoy llegó a Wapa Cano, ( de Humacao) junto a su esposa y amigos con esta motora Kawasaki pintada en color rosado con mensajes alusivos a la lucha contra el cáncer a cumplir con una peticiôn que ellos me tenian. Su deseo de que les firmara la motora como símbolo de lucha se materializó. Mas que la firma, para mi es la confirmacion se que Dios me conduce y tiene cuidado de mi. Envia ángeles que me lo recuerdan. Dios bendiga a esta familia!” (sic.), escribió la reportera en sus redes sociales junto a la imagen.

