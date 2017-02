Tributo a Elvis Presley revivirá época de los 70´s

El único artista tributo de Elvis Presley en Puerto Rico, Luis Enrique González, presentará el show Viva The King el sábado, 25 de febrero a las 7:30 p.m. en el Embassy Suites by Hilton, Dorado del Mar Beach Resort. El joven puertorriqueño y su banda revivirán un espectáculo del Rey del Rock N´ Roll para transportar los asistentes a la época de los 70´s. ´

Luis Enrique está enfocado en emular lo más fiel posible a Elvis Presley y su show de Las Vegas “That´s the way it is”, para así honrar la música en memoria del mejor artista de rock de todos los tiempos. El artista tributo lleva más de 20 años perfeccionando su actuación, y en agosto del año pasado tuvo la oportunidad de presentarse y participar del Elvis Week en Memphis, Tennessee, como parte de las actividades que congrega a los mejores artistas tributos a nivel mundial.

El espectáculo con música en vivo incluirá en su repertorio éxitos como “Suspicious mind”, “Can´t help falling in love”, “Hound Dog”, entre otros. Desde el 2011, Luis Enrique es acompañado por su banda, integrada por Joey Barbosa (bajo), Abey Vázquez Alemán (batería), Víctor De Jesús (guitarra), Ángel Rodríguez (teclado). Asimismo, para la ocasión contará con dos coristas Angeleris Zayas y Dayanira Arzuaga.

“Nuestra meta es darle una buena dosis de Rock and Roll a los que no vivieron la época, mientras que para los que sí la vivieron, será un viaje al pasado para disfrutar de ese “blast from the past” que provoca un poco de nostalgia,” explicó Luis Enrique. El show también integrará algunos temas de presentaciones de Elvis Presley en New York y Hawaii. En cuanto al vestuario, se anticipó que utilizará un jumpsuit blanco de una compañía de vestuarios en Las Vegas especializada.

El artista tributo también es un fiel coleccionista y posee discos, periódicos y revistas auténticas, gafas, relojes, servilletas, vasos, peluches, confeti y otros artículos conmemorativos. La admiración de Luis Enrique por Elvis Presley surge en su infancia, gracias a sus abuelos maternos, quienes le ponían películas del ayer, en blanco y negro, y poco a poco fue conociendo de su música, con la cual sus abuelos se enamoraron. Desde entonces decidió que quería emular al ícono y lo ha mantenido por más de 20 años.

El acto de apertura estará a cargo de la banda Moonshine, quienes tocarán rock clásico y un DJ. Los interesados en asistir al show producido por JNA Entertainment pueden llamar al 787-792-5000, visitar la boletería de Ticket Center en Plaza las América o acceder www.tcpr.com.