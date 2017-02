Farruko: "Yo sé que enco.... que no me parezco a nadie"

El artista urbano Farruko publicó varios videos y una imagen que levantó distintas opiniones de sus seguidores por el particular recorte de cabello que luce el intérprete de “Chillax”.

“Normal yo se que encojona que no me parezco a nadie y que el flow y la letra esta violento #trapxficante repite Comigo #carbonfibermusic vuelve y preguntate por que soy tan hater y no tengo Por donde joderlo solo Por el pelo Por que musicalmente el tipo at cabron no tiene comparacion 😂😜” (sic.), escribió Farruko junto a uno de los cortos videos que subió a sus redes sociales.

Varios cibernautas del cantante lo tildaron de “loco” y “ridículo” por el recorte que presumió en la Internet.

Lea algunos comentarios:

-” Loco que te haz hecho en la cabeza jajajajajaja”

– “Que ridículo este cab… jajaja”

– “Ese pelo cab… t guillas”

-“Xvr tu nuevo look muakk :*”

-“Cuando Moisés abrió él mar”

-“Hermoso”



Mira la galería de los memes:





