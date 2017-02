Prince Royce y Shakira se unen en romántica bachata

Los cantantes Prince Royce y Shakira unieron sus voces para interpretar el tema “Deja vu”. El mismo trata sobre un fracaso en una relación amorosa.

“Mejor me quedo sólo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en ese foto de locura, hipocresía total”, dice parte de la canción.

Al momento de esta nota, el tema tenía más de 79 mil reproducciones en la cuenta oficial del dominicano en YouTube.

Prince, actualmente, es uno de los jueces del programa de Univisión “Pequeños gigantes” junto a Bianca Marroquín y Luis Coronel.

Escúchala aquí:

¡Ya está disponible el NUEVO SENCILLO #DejaVu junto a @shakira! (link en mi bio) #PrinceRoyceFIVE A post shared by Prince Royce (@princeroyce) on Feb 19, 2017 at 8:28pm PST

