Draco está en busca de un entrenador personal

¿Eres entrenador personal y estás en busca de trabajo? El cantautor puertorriqueño Draco Rosa publicó hoy su cuenta de Twitter que está en busca de un entrenador físico cualificado.

El artista indicó que los interesados deben estar dispuesto a entrenarlo en el pueblo de Utuado, lugar donde reside.

Los interesados en el empleo deberán enviar su resumé y una foto al correo electrónico nfo@phvx.com.

Mira la publicación del cantante:

Looking for a qualified personal trainer willing to train me in Utuado PR- please send resumes and profile pic: info@phvx.com

— DRACO ROSA (@dracorosa) 19 de febrero de 2017