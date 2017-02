Papo Brenes: “Papá Dios no me quiere allá arriba todavía”

Aunque atravesó por varios episodios difíciles el periodista y animador Ramón “Papo” Brenes sigue dando la batalla contra el cáncer lleno de positivismo.

Fue en una entrevista exclusiva con la animadora Alexandra Fuentes, para su programa que transmite por Telemundo, que Brenes apuntó que no pierde el humor y el buen ánimo porque “quiero ser estímulo para ellos (otros pacientes). Porque vivo en carne propia lo difícil que es”.

Según detalló el periodista “ha estado atravesando un proceso nuevo de quimioterapia. Ha sido bastante difícil, como ven perdí libras otra vez, pero ya estoy en proceso de recuperación”.

Ahora bien, este no pierde el sentido del humor y bromeó con su carrera profesional. “Entre una cosa y otra, no estoy en la televisión, pero me han surgido unas ofertas para hacer cine. Me ven con esta boina es que hay unas escenas para la película de Sherlock Homes y estoy en los ensayos”, dijo entre risas al también decir que puede interpretar a “Gandhi “.

Brenes atravesó por una hospitalización debido a una embolia pulmonar por lo que debe suministrarse un medicamento a diario como preventivo. “Papá Dios no me quiere allá arriba todavía”, aseveró.

El animador da la batalla contra el cáncer en el páncreas.

