Revelan temática de la séptima temporada de "American Horror Story"

Al contrario de la pasada temporada de la exitosa serie “American Horror Story”, que fue un misterio hasta su estreno en septiembre de 2016, la nueva temporada de la serie de terror y suspenso ya tiene su temática.

De acuerdo con el creador de la misma Ryan Murphy, la séptima temporada tocará el tema de las pasadas eleciones en Estados Unidos, donde el empresario Donald Trump salió airoso frente a Hillary Clinton en noviembre. Las declaraciones las hizo Murphy en el programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen”.

“Va a tratar sobre las elecciones que acabamos de vivir, por lo que creo que interesará a mucha gente”, sostuvo el también productor y guionista. Cohen le preguntó si aparecerá un personaje inspirado en el actual presidente de la nación y Ryan solo contestó “tal vez”.

La grabación de la dicha temporada comenzará en junio próximo y los actores confirmados, hasta el momento, son Sarah Paulson y Evan Peters. Aunque el elenco la serie varía temporada tras temporadas, Paulson y Peters son los únicos actores que aparecen en todas.

Mira el video