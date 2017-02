Burbu habla de su segundo embarazo

La animadora y modelo Angelique Burgos, conocida como “Burbu”, reveló cómo se dio cuenta que estaba por segunda vez en estado de gestación. La noticia la dio a conocer ayer, martes en sus redes sociales con una tierna imagen de su primer retoño.

“El perfume me empezó a molestar, el jabón de bañarme me empezó a molestar y a mí nada de eso me pasó con Sahíl [su primer hijo]. Yo tuve una barriga divina. Aumenté 60 libras. Esa barriga fue de ‘show’, esta ha sido bien distinta. Voy para dos meses, me enteré muy temprano”, sostuvo Burgos en una entrevista que le hizo Jorge “Molusco” Pabón en su programa radial (La Mega 107.1FM).

Además, la empresaria indicó que le dieron malestares, náuseas y dolor en los senos por lo que sospechó que algo estaba pasando. La noticia de que iba a ser madre nuevamente se la dio su médico a mediados de enero pasado.

Burgos reveló que su hermana también se encuentra en estado de gestación y que se enteró cuando iba hacer las gestiones para operarse y no procrear más hijos. “Nuestro ginecólogo le dijo que ‘no te puedo operar porque tú estás embarazada, tienes cuatro meses y es un varón’. Ya estaba formadito completo y la prueba le dio negativo en Navidad”.

“Las hermanas Burgos me han hecho el mes”, contó Angelique que su médico le dijo en son de broma tras decirle la noticia.

