El británico junto que iba acompañado por todo el equipo del documental Spy in the Wild, se encontraban observando desde un Jeep, cómo un leopardo trataba de sobrevivir al ataque de una jauría enfurecida que iba tras él. Sin embargo, el animal decidió abalanzarse a toda velocidad sobre el vehículo.Si no hubiese sido por uno de los miembros del equipo que lanzó su sombrero en otra dirección a modo de distracción, quizá no hubieran sobrevivido al mortífero ataque del leopardo.