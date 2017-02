Adele se equivocó en homenaje a George Michael

El homenaje preparado por Adele para George Michael en los premios Grammy tuvo un inicio accidentado. Y es que la cantante pidió frenar la presentación para comenzar de nuevo.

Adele stops, swears, then restarts George Michael tribute at the #GRAMMYs: ‘I can’t mess this up for him’ https://t.co/pcJ5YSWrso pic.twitter.com/oeRKXuVmwy

— People Magazine (@people) February 13, 2017