José Luis Perales cautiva en "Calma"

El laureado cantautor español José Luis Perales ofreció esta tarde una exquisita velada en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce.

En esta cita deleitó a los presentes con algunos temas de su más reciente producción musical Calma, y por supuesto, con un banquete de sus grandes éxitos, tales como: “A más de mil kilómetros de ti”, “¿Y cómo es él?”, “Me llamas, “Un velero llamado libertad”, “¿Por qué te vas?”, “Le llamaban loca”, “Canción de otoño”, “Te quiero”, “Celos de mi guitarra” y “Quisiera decir tu nombre”, entre muchas otras.

“Gracias por estar aquí. A lo largo del concierto voy a tocar canciones que no me vais a perdonar si no las canto, y por supuesto, también quiero que conozcáis de mi nuevo trabajo que se llama ‘Calma"”, fueron sus primeras expresiones para saludar a la animada audiencia.

Calma es una invitación a la reflexión respecto a nuestra actualidad.

“Vivimos en un mundo bastante pesado. Creo que nos sobra prisa y nos falta tiempo para compartir con los demás, para pensar, para pasear, para vivir y ser lo más posible feliz dentro de lo que quepa. Creo que estamos aquí para ser felices y no para pelearnos. Hay muchas cosas que nos preocupan a todos. Basta con poner la televisión, ver las noticias, las guerras y los niños que no pueden cruzar las fronteras y se mueren de hambre. Hay mucha prisa para todo. Creo que cuando escribí este disco, la canción que me vino con urgencia como título fue ‘Calma"”, reflexionó para dar paso al tema “Calma”.

El simpático vocalista se mostró bien cálido con el público puertorriqueño que lo respalda como uno de los grandes artistas internacionales, desde hace más de cuatro décadas.

De hecho, una de sus clásicos lo escribió aquí, en Puerto Rico.

“Esto sucedió de verdad. Hace muchos años, casi 40 años, escribí aquí esta canción. La voy cantar para que veáis lo que yo echaba de menos en un lugar tan hermoso, viviendo en soledad”, explicó para introducir la canción “A más de mil kilómetros de ti”, que luego incluyó en el disco “Sueño de libertad”, lanzado en 1987.

Con su voz impecable y habilidad para relatar historias, no hacen falta pretensiones para lograr un gran espectáculo. Su fórmula está comprobada.

En una reciente entrevista con la agencia de noticias EFE, Perales adelantó que está produciendo un nuevo disco y que está escribiendo su segunda novela, después del éxito que tuvo “La melodía del tiempo, un homenaje a la vida del campo a través de una novela coral sobre el amor, las raíces y las relaciones entre padres e hijos”.