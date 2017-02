Pedro Juan Figueroa se burla del diente de Sonya Cortés

El panelista de “Lo sé todo” (Wapa TV), Pedro Juan Figueroa se mofó del incidente que pasó su compañera de labores Sonya Cortés el pasado lunes cuando perdió un diente en vivo. Las declaraciones de este se dieron el martes temprano, antes que Cortés confirmara que efectivamente fue diente lo que se le cayó y no un bombón como expresó la noche del lunes en su cuenta de Facebook.

“Yo no me di cuenta. Ella me dice ‘se me cayó el diente’. Yo no la entendí. Los hijos de la gran tuta empiezan a poner memes y, entonces, la llamo a ella pa’ que me diga qué había pasado y efectivamente. Le dije ‘oye Sonya, yo no vi nada’. Yo me estoy creyendo que era una perla del guindalejo de la pulsera”, dijo entre risas Figueroa en un programa de la emisora Rumba 100.3 que se emite en el estado de la Florida.

Este añadió que “mientras sube de edad… los dientes no son eternos (risas). ¡Ay que bochinche!. Ella tiene una explicación esta noche [martes] en “Lo sé todo” porque ayer ella tuvo un Facebook Live y dijo que había sido un bombón de menta (risas)”.

El audio de las expresiones de Pedro Juan fue publicado por el comediante y locutor Rocky The Kid en su programa de radio matutino “El despelote” (94.1 FM).