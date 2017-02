Regresa Betty la fea con el mismo elenco

En el 2000 revolucionamos la TV, en el 2017 revolucionaremos el #Teatro. #BettyEnTeatro @ysblf99 @ysbettylf @yosoybettylafeaoficial @ysblf_ar @yo.soy.betty.lafea @bettylafeacolombia @bettyarmandoysblf @bettyfansunidos @bettylafeahumor 🔜🔜🔜🔝🔝🔝

A photo posted by Martha Isabel Bolaños (@marthaisabelii) on Feb 7, 2017 at 3:00pm PST