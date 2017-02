Pamela Noa sale del Circo de La Mega

La locutora Pamela Noa anunció hoy su salida del programa radial mañanero El Circo de La Mega, luego de casi ocho años.

“No vuelvo al Circo. No voy a estar ya. Las razones no se las puedo decir. No es que no quiero, es que no puedo decir las razones, pero dejó claro que “no hay bochinche”, confirmó Noa a través de un video en YouTube.

“Ellos, y me refiero a todos, son mi segunda familia”. Al tiempo en que indicó que desde que su papá murió, El Gangster y Funky Joe “vinieron a pasar a ese plano de ‘segundos papás’ y al resto de los integrantes del programa ‘sus hermanos’. Demás está decir que les agradezco con la vida todas las oportunidades y todo lo que hicieron por mí”.

“No sé ni qué decir. Esto no es fácil, fueron casi ocho años”, dijo con voz entrecortada y lágrimas en sus ojos. “Los voy a extrañar un montón, aunque aseguró que “nos vamos a mantener en comunicación”.

Noa comunicó que seguirá trabajando en sus redes sociales, y pidió a los usuarios suscribirse a su canal para que vean sus locuras y “facetas de mí que nunca he enseñado. Van a hacer un montón de cosas diferentes”.

Esta insistió en que todo quedó en buena lid “simplemente son etapas que terminan que se acaban”.

“Ahora la nueva etapa es el canal de YouTube. Nos veremos por aquí. Yo voy a seguir súper activa. Ahora puedo decir más cosas que antes no podía. Hay Pamela pa’ largo”, adelantó Noa.