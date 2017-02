LLegan a la isla varios actores de "Star Wars"

Los reconocidos actores de la saga de Star Wars Daniel Logan, Jeremy Bulloch y Peter Mayhew estarán presentes en la segunda edición de “Star Force, the Fan Fest”, festival dedicado a los aficionados de las legendarias películas de ciencia ficción.

La cita, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de San Juan, tendrá lugar los días 25 y 26 próximos, según dijo en un comunicado de prensa la productora del evento, Producciones Walleska Serra.

“Será un gran acontecimiento para grandes y chicos que quieren vivir la experiencia de adentrarse en un universo de ficción con diversos espacios de entretenimiento”, detalló la producción en el comunicado.

Logan es conocido por interpretar al joven Boba Fett en “Star Wars: Episode II – Attack of the Clones” (2002), y le prestó su voz en la segunda temporada de la serie animada “Star Wars: The Clone Wars”.

Bulloch, por su parte, también interpretó a Fett en “Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back” (1980) y “Star Wars: Episode VI – “Return of the Jedi” (1983). El personaje sigue siendo el favorito de muchos aficionados de la saga.

Al evento también acudirá el reconocido actor Peter Mayhew, quien dio vida al famoso Chewbacca en el Episodio VII de la Guerra de las Galaxias y estará activo firmando autógrafos.

Al igual que en la edición pasada, el festival incluirá la popular competencia para niños y adultos de “cosplay”, término en inglés que combinan las palabras “costume” (disfraz) y “play” (juego), que se refiere a cuando las personas se disfrazan de su personaje favorito, pero también lo actúan.

El jurado tomará en consideración la dificultad del traje, los materiales usados, la similitud con el traje del personaje original y las técnicas de confección utilizadas, así como la reacción del público.

La categoría infantil empezará desde los 3 años de edad y los disfraces pueden ser creados a mano o comprados, siempre y cuando se refleje que el “cosplayer” creó un 50 por ciento del disfraz.

El evento contará también con una Academia de Lucha de Espadas Láser, mejor conocido en inglés como “lightsaber”, área de videojuegos, Laser Tag y Archery Tag.

Asimismo, habrá artículos de coleccionistas disponibles para la venta y los interesados en tomarse foto o recibir el autógrafo de su artista favorito pueden comprar con anticipación los pases especiales.