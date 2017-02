Lady Gaga lanza adelanto de su nuevo video

La cantante Lady Gaga colgó en sus redes sociales un adelante del nuevo video de su más reciente material discográfico titulado “Joanne” y el cual es dedicado a una tía fenecida.

“John Wayne” es el nuevo sencillo de Gaga y será el video que lance próximamente. En el mismo se ve a la artista bailar encima de una motora. “I’M STRUNG OUT ON #JOHNWAYNE! Surprise! Next #JOANNE music video” (sic.), escribió la “Mother Monster” en Facebook.

Gaga se presentó exitosamente el pasado domingo en el medio tiempo del Super Bowl en Texas y que fue ganado por los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Mira el adelanto: