Julián Gil presenta su "bebé" con olor a Puerto Rico

Como un sueño hecho realidad describió el actor y conductor Julián Gil el lanzamiento de su nuevo bebé, la fragancia para ellas Gil, inspirada en la mujer latina.

“Nada es más importante que mis hijos. Ellos son mi motor y mi proyecto de vida”, expresó al presentar el perfume en referencia al nacimiento del menor de sus tres hijos, el recién nacido Matías, producto de su amor con la actriz Marjorie de Sousa.

“Me siento bien feliz, pleno, con mucha ilusión porque el niño me viene a dar una vitalidad importante en mi vida”, compartió con Metro.

En ese sentido, manifestó: “He evolucionado en varios aspectos en mi vida personal y he aprendido a valorar las cosas que en otro momento no valoraba. Muchas veces por inmadurez. Matías me vino a enseñar que a veces me quiero quedar en la casa solamente para verlo dormir, ese tipo de cosas que no cambio por nada. La prioridad en mi vida son mis hijos (Nicole, Julian, Matías)”.

Respecto al perfume admitió que “no huele a Marjorie, aunque ella me dio su aprobación junto con mi hija Nicole y familia”.

Para el también empresario, el aroma gil huele a Puerto Rico, “un olor pegajoso, a salitre, árboles y a frutas. Un olor rico”.

Sin embargo, aclaró que no lo dice porque el lanzamiento se hizo desde la isla como siempre soñó.

“Quise que Puerto Rico fuera la punta de lanza para el perfume. Es mi nuevo bebé en muy poco tiempo, de diferentes barrigas pero son dos bebés porque también es un compromiso y una entrega. Son muchas horas sin dormir…”, bromeó.

El próximo sábado 11 de febrero, Julián Gil estará compartiendo con el público en tres in stores en Walgreens de Mayagüez, Ponce y Caguas.

En otros temas, el “argentino de corazón boricua” aseguró a este rotativo que su encuentro con el gobernador Ricardo Rosselló durante la mañana de ayer en La Fortaleza fue de tipo “amistoso, sin ningún interés político”.