Rocky opina Sonya está mordía y dice fue un mandado su descarga

El mantenedor del Despelote en La Nueva 94, Rocky The Kid, no se quedó callado ante la descarga que le dio ayer Sonya Cortés por las burlas ante el episodio en el que se le cayó un diente postizo, y dijo le salió mal la jugada a la artista.

A juicio de Rocky, la respuesta de Sonya le explotó en la cara porque la gente en las redes sociales la está criticando a ella y defendiendo a él. Más aún, dijo que la mantenedora de Lo Sé Todo se fue a lo personal y que entiende fue porque la mandaron.

“Yo no me fui personal en ningún momento, la gente está acribillando a esta persona que se fue personal, tocando familias y toda la cosa cuando realmente yo no fui el único que vaciló con el diente de Sonya en las redes sociales. No culpa a Sonya porque sé que eso fue un mandado porque Sonya no es así. Jamás hemos visto a Sonya tan agresiva y tan molesta y tan moldía (sic)”, dijo Rocky en su espacio radial matutino.

El locutor recordó que fueron muchas las figuras públicas que se burlaron de la situación de Sonya. Ante esto cuestionó que la artista le haya dedicado una descarga exclusivamente a él.

“Acuérdate Sonya que antes de que esa gente fueran tus televidentes, eran mis televidentes y esa gente me quiere más a mi que a ti. ¿Entiendes? Y jamás, ni nunca vas a poder llenar mis zapatos, muchacha, te tienen a las siete de la noche. Tranquila, esa es la moldidera de allá, de este canal. Acepten señores que me fui. Dios mío, ¿cuál es lo personal?”, insistió. El exintegante de Lo Sé Todo sostuvo que percibió el segmento de ayer como algo bien personal en su contra. “Este es el típico chango boricua que no sabe aceptar la comedia”, dijo.

Rocky destacó que él se había salido de las redes sociales porque es muy fuerte en sus ataques y a ves la gente no lo sabe manejar y que simplemente relajó con la situación de Sonya como muchas otras figuras públicas. “Descubrimos par de cosas, primero que Sonya es mellá, segundo que es malísima para los stand up comedies y tercero que está bien mordía. Mira Sonya, aquí vacilamos por igual”, dijo al autodenominarse la máxima autoridad del bullying.

“Eso fue un mandado y Sonya está haciendo su trabajo, recuerda que si Sonya no tiene ese trabajo, ¿qué va a hacer Sonya? Vamos a ser realistas, tiene que hacer lo que le manden. Para mi, eso fue un mandado, esa es mi opinión. Sonya, no es nada personal, cuando te vea en el Supermercado Amigo de Plaza Guaynabo, que es donde haces compra mucho, pues allí te saludaré. Obviamente, te recomendaré que no compres guineos para que no se te caiga el otro diente”, puntualizó Rocky en un nuevo ataque hacia Cortés.

El lunes pasado, Cortés sufrió la caída de un diente durante la emisión del programa televisivo, lo que generó un mar de memes en las redes sociales. Ayer, la artista reaccionó y se vaciló a sí misma, no sin antes lanzar un duro ataque a Rocky The Kid y advertirle que le sacaría muchas cosas en sus espacios cibernéticos.

Rocky The Kid fue parte de Lo Sé Todo, pero renunció al canal para irse a SBS. Más adelante, su ahora esposa, Jessica Serrano también salió del espacio televisivo. Las expresiones públicas de Rocky The Kid sobre WAPA TV culminaron en una demanda.

