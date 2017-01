Chica de la foto viral solo quiere amistad

“Rogelio Benabe es encantador, carismático y todo un caballero”. Así describió Thalia Torres al asistente de vuelo que conoció en las Fiestas de la Calle San Sebastián, luego de que su historia “en la búsqueda del chico de la foto” se hiciera viral en las redes sociales.

La pareja de amigos se citaron para cenar —invitados por la cadena de restaurantes Chili’s— luego de un giro inesperado, tras el silencio de Ian Vazquez (el joven del post original).

Sin embargo aunque Thalia y Rogelio se están conociendo, por el momento todo se quedará en una simple amistad porque ambos están enfocados en sus respectivos planes profesionales.

“Estoy enfocada en mis estudios. Me graduo en mayo y yo tengo dos trabajos. Rogelio es asistente de vuelo y trabaja más de 10 horas corridas. Entiendo que en este momento no es lo que busco (formalizar la relación), y él me dejó saber exactamente lo mismo. Por esa misma razón es que nos llevamos tan bien, porque los dos estamos enfocados y no queremos presionar las cosas”, expresó Torres en entrevista con Metro.

“Nunca imaginé que un post de Facebook pudiera llegar tan lejos y terminara de una bonita manera con una bonita persona. Esta amistad puede ir para largo. Nuestros planes es continuar nuestra amistad”, aseguró.

El próximo encuentro será para la celebración del cumpleaños de ella el próximo 2 de febrero.

¿Qué pasó con Ian?

“Realmente nosotros nunca pudimos hablar (luego de que se conocieron) porque todo el mundo comenzó a tomar fotos y videos. Notaba que él (Ian) se sentía bastante incomodo con la situación. La foto se volvió viral y pude entender porque el reaccionó así. Esto se había salido de control”, explicó, al destacar que se disculpó con Ian por lo que ocasionó y prefirió respetar su espacio.

“Le escribí por Facebook disculpándome porque no quería que pasara esto, pero él solo se limitó a contestarme ‘relax’”.

¿Te arrepientes de algo?

“Recibí comentarios beneficiosos. Tengo mensajes de gente de muchos países. Aunque recibí comentarios felicitándome me daba pena que al muchacho (Ian) lo estaban atacando también… El desapareció de Facebook. Pero no me avergüenzo de nada, solo que me hubiese gustado que fuera Rogelio desde un principio para que terminara la historia como el cuentos de hadas que muchas personas se imaginaban”.

Thalia tiene 20 años, es estudiante de publicidad y relaciones públicas de la Universidad de Puerto Rico. Mientras que Rogelio tiene 25 años y es de Fajardo.