Extraña transformación del rostro de Ben Affleck

Cada vez que una famosa cambia su aspecto sea de forma consciente o inconsciente, centra sobre sí toda la atención mediática. Muchas se han defendido contra eso y el último caso fue Renee Zellwegger, quien luego de conmocionar a muchos con lo que se hizo en su cara, decidió escribir un ensayo al respecto. Pero jamás se ha hablado de los hombres.

Getty Images

Foto:

Por ejemplo, de Ben Affleck, a quien se le vio así en la premiere de "Suicide Squad".

Affleck actualmente.

Getty Images

Foto:

Es imposible, por obvias razones, que alguien luzca como cuando tenía 20 años. Pero Affleck sí ha cambiado en muy poco tiempo. De hecho, seguía viéndose como siempre en 2014, en las últimas fases de su matrimonio con Jennifer Garner. No había mudado en nada su aspecto.

Hasta que de repente, aparece así el año pasado:

Getty Images

Foto:

Por supuesto, en esa época, varios cirujanos se atrevieron a especular sobre lo que Affleck pudo hacerse. El doctor Lyle Black le explicó al portal "RadarOnline" en ese entonces que si bien lucía diferente, no lucía "mejor". Incluso se atrevió a compararlo con el 'Joker' que interpretó Jack Nicholson en "Batman" de los años 80. Aseguró que se hizo bótox en los ojos, dejándolo con una perpetua expresión de sorpresa en su cara.

"En cantidades pequeñas, esto ayuda a que te veas relajado y descansado, pero él se puso mucho en las cejas. Es como si se hubiera tomado 50 tazas de café. También se puso rellenos de mejilla y se trató la piel con láser, pero llegó muy lejos".

Quizás eso se ve en su última aparición. Vean una imagen de 2014, comparada con una actual:

Affleck, luego de afrontar una tremenda crisis profesional que casi lo saca de la industria en la década pasada, comenzó a resurgir como director. Se consagró con "Argo", película por la que ganó el Oscar a Mejor Director en 2013. Pero sus proyectos actorales han sido más bien irregulares: protagonizó la aclamada "Gone Girl" y aunque su interpretación de Batman en "Dawn of Justice" fue contenida y no tan apaleada como el "Joker" de Jared Leto, la película obtuvo pésimas críticas. También ocupó mucho tiempo titulares por un supuesto affaire con la niñera de sus hijos, hecho que mandó al traste su matrimonio con Jennifer Garner.