Molusco y Burbu lanzan parodia a Sonya

¡Ni del Molusco se salvó Sonya Cortés! Y es que el locutor lanzó en la tarde de hoy en el programa radial El Goldo y la Pelúa que transmite por La Mega una parodia haciendo alusión al video que se ha hecho viral en el que Cortés está hablando y de repente pareciera que se le cae un diente.

Fue con la pista del tema Despacito que Jorge Pabón mejor conocido como El Molusco bromeó con el incidente que tuvo la animadora en el programa Lo Sé Todo. “Ya esto no me gusta esto no es normal. Algo me dice que hay algo más, hay que averiguarlo, que lo sepa el mundo. Despacito ábrete la boca mami despacito con mucho cuidado que me da sustito por si estas mella y te faltan dientitos”, canta el también productor.

Este agrega que “lo más peligroso es que se caiga el diente en vivo”.

Luego que el video se viralizó en las redes sociales, Sonya hizo un Facebook Live asegurando que lo que se le cayó de la boca fue un dulce y no un diente como todos dicen.