Jomari Goyso: "la belleza es todo lo que ves con los ojos cerrados"

Con el fin de empoderar y motivar a la mujer, Jomari Goyso, ofrecerá una serie de seminarios de imagen y belleza como embajador de la firma de productos CHI.

El reconocido estilista de las estrellas compartió algunos de los temas que discutirá como parte de la iniciativa CHI para Mí, que presentará este jueves en la tienda Jc Penney de Plaza las Américas.

“Tienes que tener un punto, un propósito y una dirección en la vida. Creer en un punto y decir ‘allí voy hasta el final’. Ese es el resultado del éxito. Creo que es difícil encontrar nuestro propósito en la vida y más en estos tiempos que mucha gente piensa que su propósito es hacerse famoso en las redes sociales. El éxito es confiar en lo que tú sabes que es tu destino”, expuso el experto de belleza de Univisión.

Lo importante es creer en ti aunque otras personas intenten desviarte de tu camino, exhortó.

“No creo en el futuro porque no existe y no creo en soñar demasiado porque a veces cuando sueñas proyectas tus inseguridades y no proyectas lo que realmente te va a pasar. Siempre quise devolverle algo a las mujeres que no saben lo que es belleza en una sociedad que el estándar de belleza es muy racista estéticamente”, señaló.

Fue así que quiso llegar directamente a las féminas, especialmente a madres solteras o mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, explicó.

“Quiero que se pongan frente a mí y me escuchen hablar de lo qué es la belleza. Como tengo claro cuál es mi destino siempre he sabido que tengo que aprender de diferentes cosas y diversos caminos para llegar a ese lugar. No es sentarme a esperar, tienes que cambiar, arriesgar e ir. Por eso me gustan los retos. Me gusta saber que hice algo mal y que lo puedo cambiar porque me da miedo pensar que soy perfecto. No. Siempre tenemos algo que aprender y modificar. Esa es la belleza, una cosa en transformación”, subrayó.

“Somos humanos que cambiamos con los años y nos transformamos. Estamos en constante transformación. Tengo claro que el concepto de belleza es todo lo que ves con los ojos cerrados. Es un gesto, una palabra, lo que te hacen sentir y lo que recuerdas de esa persona. En esta vida se queda lo que haces con amor, lo demás se olvida. Es decir, todo lo que haces de corazón la gente nunca lo va a olvidar. La gente nunca recordará nada, solo cómo ellos se sintieron con algo que les dijiste, les hiciste o les regalaste”.

El otrora juez de Nuestra Belleza Latina (NBL) confirmó a Metro que estaría disponible para formar parte de una nueva edición del reality, de realizarse una vez más.

“No tengo ni idea si se va hacer o no. El mundo sabe que NBL cambió mi carrera, no tanto que me que cambiara a mí, sino para que la gente entendiera cómo veo la realidad, mi rebeldía y mi forma de ser. Creo que fue un antes y un después”, aseguró.

El público general podrá conocer y compartir con reconocido estilista en el CHI Meet & Greet con Jomari este jueves de 4:00 a 6:00 p. m., en la tienda Jc Penney de Plaza las Américas. Como embajador de la marca CHI también entregará una aportación a la Casa Protegida Julia de Burgos.