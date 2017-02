Disney anuncia cuando abre atracción de Avatar

Pandora – The World of Avatar abrirá en Disney’s Animal Kingdom el sábado, 27 de mayo, según anunció hoy el CEO de Disney, Bob Iger, durante la reunión de los accionistas de The Walt Disney Company.

Inspirada en la exitosa película “AVATAR” del galardonado cineasta, James Cameron, la nueva tierra de 12 acres sumergirá a los visitantes dentro del exuberante mundo de Pandora en una segunda generación después del conflicto entre Na’vis y humanos.

La nueva y mágica tierra transportará a los visitantes a un mundo místico de bosques tropicales bioluminiscentes, de montañas flotantes y d impresionantes Banshees, las criaturas áreas que surcan los cielos de Pandora. Dos aventuras principales atraerán a los invitados de Disney’s Animal Kingdom:

Montando un magnífico Mountain Banshee, los visitantes se elevarán a través de Pandora en Avatar Flight of Passage. Esta aventura de alta tecnología ofrecerá un fascinante vuelo a través de selvas y montañas flotantes, y sobre majestuosos océanos de este colorido mundo. En el viaje familiar Na’vi River Journey, los visitantes navegarán por un río sagrado y oculto dentro de un bosque lluvioso. La expedición terminará en un encuentro inolvidable con un chamán Na’vi, una figura que tiene una profunda conexión con la fuerza vital de Pandora.

Los visitantes también podrán cenar en la cantina Satu’li, tomar una copa en Pongu Pongu o comprar artículos de la cultura Na’vi, juguetes, kits de ciencias y más en Windtraders.

Esta expansión completa la transformación de Disney’s Animal Kingdom en parque temático diurno a nocturno con cautivadoras ofertas y entretenimiento extendido.

Pandora – The World of Avatar es una colaboración creativa de Walt Disney Imagineering, James Cameron y Lightstorm Entertainment para dar vida al mítico mundo de Pandora.