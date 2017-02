Ken-Y habla desde Tailandia

El cantante urbano Ken-Y narró al programa Lo sé todo lo que ha vivido tras su detención en el aeropuerto de Tailandia.

“El caso está en investigación todavía. No tengo fecha para la Corte, así que estamos esperando ese proceso, que la investigación culmine para entonces saber cuál es el próximo paso”, reveló el reguetonero boricua.

Tras el caso encontrarse en investigación, Ken-Y indicó que no puede dar detalles del mismo.

Sin embargo, afirmó que “fueron momentos muy difíciles. Yo gracias a Dios siempre he caminado derechito. Yo me crié con una familia donde me enseñaron valores y cosas importantes, y dentro de todas las situaciones que he tenido personales en mi vida, problemas con la ley nunca han sido uso y costumbre de mi parte, y pues fue bien fuerte por muchas cosas y muchos motivos”.

El artista sostuvo que gracias a la tecnología se ha mantenido en contacto con sus hijos y familiares.

Aunque confesó que le da un poco de “nostalgia”, al estar lejos “es muy fuerte”.