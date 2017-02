El único material de la fiesta de nicky jam !!! LA CAÍDA MÁS HP DEL MUNDO 😂😂😂😂😂😂😂😂😂⚡😂😂⚡😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂⚡😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 wait for it

A video posted by J Balvin (@jbalvin) on Feb 5, 2017 at 8:17am PST