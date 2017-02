Carlos Jomar: A sensibilizar con su arte

Dicen que, cuando algo está para uno, nadie se lo quita. Así le sucedió al modelo, actor y cantautor Carlos Jomar Rodríguez, quien recientemente audicionó para Televisa en México y logró un contrato para realizar una teleserie en la República Dominicana.

“Audicioné para Televisa México, pero dentro de toda la exposición, me escogieron para trabajar en la República Dominicana. Todavía no tengo muchos detalles pero sé que es una serie ‘rebelde’, con jóvenes talentosos que están en la búsqueda de sus sueños. El personaje que me toca representar es uno apasionado del canto”, describió el otrora Míster Puerto Rico 2016.

Rodríguez, quien también es profesor de niños de educación especial y anfitrión de la sección “De moda”, del programa Goza la night de América TV, manifestó estar enfocado en su carrera como actor y cantante.

“Soy un joven que está luchando por materializar sus sueños sin importar las cosas negativas que puedan venir. Tienes que estar bien seguro de ti y decidido por lo que quieras ser. Yo quiero sensibilizar a la humanidad, como artista es mi deber y es lo que me apasiona. Así que voy a seguir adelante”, aseguró entusiasmado.

“Me encanta la música, pero la actuación es una de las profesiones más cultas porque tienes que educarte todo el tiempo y conocer diversas culturas. Va con mi personalidad, porque me gusta seguir aprendiendo de aquí y de allá”, consideró.

Su preparación académica en baile, canto y actuación le ha permitido defenderse en el campo del entretenimiento en una veintena de proyectos.

“Siempre me he preparado académicamente para cuando lleguen las oportunidades, porque uno nunca sabe cuando van a llegar. Estoy ahora estudiando música, tomando clases de piano y clases de canto con Hilda Ramos”, compartió.

Por si fuera poco, también afina el lanzamiento de su primer disco.

“Para finales de febrero espero lanzar los primeros sencillos. Decidimos comercializar temas de amor, desamor y jangueo con sonidos de baladas urbanas”, señaló el cantautor.

Su primera plataforma para presentar su música será en la República Dominicana, para aprovechar la coyuntura de la teleserie, de la cual aún no tiene fecha de filmación.