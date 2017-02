Bruno Mars defiende su lado boricua

El cantante Bruno Mars negó que quisiera ocultar sus raíces puertorriqueñas tras cambiarse el nombre.

En una entrevista con el portal latina.com, el intérprete de “Versace on the floor” sostuvo que: “Ni una sola vez he dicho que cambié mi nombre para esconder el hecho de que soy puertorriqueño. ¿Porqué diría eso? ¿A quién quiero engañar? ¿Por qué alguien diría eso? Es tan insultante para mi y mi familia que es ridículo. Mi apellido es Hernández. Mi padre se llama Pedrito Hernández”.

Esta fue la reacción de Mars luego que se le preguntara sobre rumores de que deseaba esconder su apellido para continuar su carrera como artista.

Peter Gene Hernández, nombre de pila de Bruno, nació y se crió en Honolulu, Hawaii y es hijo de Peter Hernández, quien es mitad puertorriqueño y mitad judió. Este nació en Nueva York. La madre de Mars era Bernadette San Pedro Bayot, quien era filipina.

El nombre de Bruno se lo puso su padre por el parecido físico que tiene con el luchador Bruno Sammartino.