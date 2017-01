Misses se vacilan a Steve Harvey

Estaban ensayando la coronación hace unos momentos cuando justo antes de anunciar a la ganadora, viene @piawurtzbach y le entrega a @imsteveharveytv unos lentes, como para que esta vez si vea bien. Creo que eso debieron dejarlo para el show en vivo, hubiera sido una nota. 💋. . . . #missuniverse #missuniverso #65thmissuniverse #missargentina #missbrasil #missbolivia #misschile #misscolombia #misscostarica #missecuador #missguatemala #missindonesia #missmexico #missperu #misspanama #missphilippines #misspuertorico #missrepublicadominicana #missusa #missuruguay #Missvenezuela

