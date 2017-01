Kany García cautiva a su público

Esta noche la cantautora puertorriqueña, Kany García, volvió a sorprender a sus seguidores con un espectáculo de gran calibre musical en el Coliseo de Puerto Rico como parte de su gira de conciertos Limonada.

La vocalista deleitó a los presentes con un puñado de temas de su cuarto disco de estudio, Limonada, tales como “Me pregunto”, “Perfecto para mí”, “Cómo decirle”, y por supuesto, con una gran dosis de sus éxitos como “Mío”, “Mi amigo en el baño”, “Hoy ya me voy”, “Duele menos”, “Me pregunto”, “Cuando se va el amor” y “Para volver a amar”, entre otros.

En esta ocasión y por primera vez la guitarrista integró el acertado cuerpo de baile de la compañía Andanza con sensuales coreografías y un vistoso juego de luces que danzaba al ritmo de la orquesta por medio de la aplicación Offline lights.

Uno de los instantes memorables se vivió cuando la músico entonó “Demasiado bueno”, acompañada de su hermano José García (músico de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico), momento en el que aprovechó para mostrar que también toca el violonchelo.

“Buenas noches Puerto Rico. Esta es una noche impresionaste porque es la primera vez que tenemos casa completa. La vida, al final nos damos cuenta que todo es una decisión y todas las decisiones nos llevan a tantos y tantos caminos. Por eso esta noche les agradecemos por la decisión que tomaron, la mejor de ellas que es estar aquí con nosotros. Dejen sus preocupaciones a un lado, de salud, de pareja, y todo lo que estén pasando, y me permitan a mí y a mi equipo adueñarnos de ustedes un ratito”, fueron sus primeras palabras para saludar a la enstusiasmada audiencia.

Entre los invitados especiales contó con la colaboración del sonero de la juventud, Victor Manuelle, para interpretar juntos “Me Quedo”, y por otro lado a PJ sin suela en “Limonada”.

“¡Qué viva el amor!, porque el amor siempre gana”, verbalizó al sorprender al público por la parte trasera de la sección de arena, en donde cantó algunas de sus baladas más nostálgicas.

Otro momento conmovedor se dio al recordar las víctimas del ataque vicioso en la discoteca gay Pulse en Orlando en el año pasado, momento en el que recibió una calurosa ovación de pie.

Los hijos del cantautor venezolano Ricardo Montaner, el dúo Mau y Ricky, fueron los encargados de iniciar la velada que se extendió hasta cerca de la medianoche. Algunos de los temas que interpretaron fueron: “Voy que quemo”, “Para olvidarte”, “Toda para mí” y “Vente pa’ ca” (de su autoría popularizada por Ricky Martin ft Maluma).

“Es la primera vez que nos presentamos en un escenario tan importante como el Coliseo. Estamos muy emocionados y agradecidos con Kany y le prometimos que haríamos el mejor show de nuestras vidas. A Kany la admiramos muchísimo y poder compartir este escenario con ella, es emocionante. Somos muy buenos amigos de ella, nos conocimos en Colombia”, expresaron los hermanos a Metro.

Luego de la presentación en la isla, la proclamada “Diva de una nueva generación” continuará con una gira de conciertos por Sudamérica, en países como Perú, Argentina, Costa Rica y Colombia, promocionando su más reciente proyecto musical.

Lo que cantó:

1. Mío

2. Cómo Decirle

3. Estigma de Amor

4. Demasiado Bueno

5. Verano a Invierno

6. Para Volver a Amar

7. Me quedo

8. Me Pregunto

9. Pasaporte

10. Adiós, Esta vida tuya y mía, Con esta soledad

11. Hoy ya me voy

12. Aquí (cantautor argentino Abel Pintos)

13. Limonada (Segundo Invitado)

14. Mi amigo en el Baño

15. Duele menos

16. Libre

17. Perfecto Para mí

18. Alguien

19. Que te vaya mal

20. Cuando se va el amor

