Miss Chile denuncia falta de derechos para comunidad LGBTT en su país

Por Joaquín Meza

Especial para Metro desde Filipinas

Cuando Catalina Cáceres se convirtió en la representante de Chile para el concurso de Miss Universo 2016, lo hizo siendo sincera al expresar sus opiniones. La joven llamó la atención mediática por su postura a favor de la comunidad LGBTI.

Ya en Filipinas y a sólo horas de la competencia final de Miss Universo, la chilena se sostiene en su defensa a la comunidad LGBTT. Más aún, Cáceres denuncia como una falla en la valoración de los derechos civiles de su país el trato que reciben las parejas del mismo sexo.

Así respondió en la entrevista

Tras la competencia preliminar, Miss Chile atendió el tema en entrevista con este diario desde Filipinas. Al ser preguntada sobre si luego de su famosa respuesta en la competencia en su país, hubo algún cambio sobre el tema, Cáceres sostuvo que es “increíble” lo que sucede en su país.

“Mi respuesta para comenzar fue honesta, fue lo que sentía en ese momento y el que me conoce sabe que yo soy una magna defensora no solo de los derechos de los homosexuales, soy defensora de toda la comunidad LGBTT. Cómo es posible que en Chile los homosexuales, las lesbianas, los transexuales y todos los que componen el conglomerado LGBTT sean ciudadanos de segunda categoría, es increíble que en Chile esté pasando esto. Yo desde mucho antes de ganar Miss Chile he defendido la comunidad LGBTT y lo seguiré haciendo porque todos tenemos derecho a ser libres, a amar quien queramos, pero todos tenemos que tener los mismo derechos”, aseguró la representante de Chile en Miss Universo.

La noche final del certamen se realizará este domingo a las 8:00 de la noche y se verá por la pantalla de Wapa TV.