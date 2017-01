Noelia pospone concierto en la isla

La hija de Yolandita Monge, Noelia, pospuso el concierto que presentaría en el Centro de Bellas Artes (CBA) en San Juan, el viernes 10 de febrero porque coincide con el estreno de la obra “Malas”, en la que participa su famosa madre.

En las siguientes declaraciones escritas, integras, de la cantante explica en detalle las razones de su decisión:

“Quiero públicamente expresar mi preocupación de la distorsión que ha crecido en algunos medios de comunicación de Puerto Rico y Estados Unidos, con respecto a mi Concierto en el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico el próximo 10 de febrero. En estos días recientes, se ha manejado de manera dolosa versiones que vierten personas sin oficio y oportunistas de carrera que venden a los medios la teoría errada de que mi concierto se programo el 10 de febrero con la intención de perjudicar la obra de teatro donde marca el regreso de mi madre a las tablas en compañía de grandes estrellas y divas de mi país a las que tanto respeto como Iris Chacón, Charitin Goyco, Giselle Blondet y nuestra Bellísima y Talentosa Ex Miss Universo Zuleyka Rivera.

Dichas especulaciones mediáticas cargadas de maldad y vertidas al divisionismo, solo buscan hacer mas profunda una distancia con quien yo no busco mas que los mejores deseos y resultados en su Vida; Osea para mi Madre. Sean cuales sean los pensamientos y las conjeturas que otros quieran aprovechar de manera distorsionada no es real, no es verídico, que mi fecha en Bellas Artes fuera programada con la atención de afectar a nadie, ni con agendas cargadas de controversia, solo es verdad que al ser salas diferentes en el mismo complejo cultural, al promotor de mi concierto no se le hizo saber que la Puesta Teatral abría el mismo día en la Sala de a un Lado, esto fue hace 4 Meses, ES MERAMENTE UNA COINCIDENCIA. Por lo tanto he solicitado al Promotor del evento que posponga el mismo y le he expresado mi sentir hacia esta situación. Es un buen momento para dar paso a limpiar los malos entendidos y que nunca mas sea motivo de notas Amarillistas y divisorias, cualquier asunto relacionado entre mi Madre y yo, es un Nuevo Año y nada me hace mas Feliz de saberla ocupada , trabajando y entregando su Arte que a muchos nos enorgullece. La nueva Fecha de mi Concierto será anunciada por los promotores el día de Mañana en una Detallada conferencia de Prensa. Mis Seguidores sé que me apoyaran en esta decisión, y nos veremos solo unas semanitas más adelante. Muero por reencontrarme con ellos, Los Amo y Gracias por su comprensión”.

Noelia