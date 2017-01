Ed Sheeran llega al Coliseo de Puerto Rico

El cantautor británico Ed Sheeran se presentará por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico el próximo domingo 4 de junio, en el marco de su nueva gira.

Esta es una de las giras más esperadas del año 2017, y Ed Sheeran anunció recientemente una serie de conciertos que recorrerá Reino Unido, Irlanda, Europa, México y América Central y América del Sur. La gira comenzará en Italia el 17 de marzo y durará hasta junio.

Con los nuevos sencillos “Shape Of You” y “Castle On The Hill”, el cantante logró posicionarse en la lista Hot 100 de Billboard en una misma semana.

El tercer álbum de estudio de Ed Sheeran “÷ DIVIDE” será lanzado el próximo 3 de marzo.

En la pasada edición de los Premios Grammy ganó el galardón canción del año y mejor interpretación vocal de pop solista por “Thinking Out Loud”. El artista también fue candidato a los premios grabación del año y álbum del año por su colaboración en el disco Beauty Behind the Madness del cantante The Weeknd, respectivamente.

La venta de boletos comenzará el próximo jueves 2 de febrero a las 10:00 a. m. en Ticketpop.com y sus puntos de venta oficiales.