Brenda Azaria: "Por la risa se van a acordar de mí"

La participante puertorriqueña de Miss Universo 2016, Brenda Azaria Jiménez, se mostró segura luego de su primer encuentro con el jurado de la competencia. La noche preliminar se realizará mañana, jueves (7:00 de la mañana hora de Puerto Rico), donde los jueces escogerán las once semifinalistas del concurso. La duodécima semifinalista será elegida por votación popular.

“Pude llevar mi mensaje, mi historia para que ellos me conocieran. Lo más importante es que la pasé bien. Hice que rieran. Eso es una de las partes como más difíciles porque por la risa se van acordar de mí. Ellos van a decir ‘ah, esa candidata fue la que me hizo reír. Puerto Rico; los quiero, los amo, los adoro. Gracias por todo el apoyo” (sic.), contó la aguadillana a través de un video en vivo por Facebook.

La boricua sostuvo en el dicho video que conoció a Dayanara Torres, Miss Universo 1993. Como “un espectáculo de mujer”, describió Brenda a la tercera Miss Universo de la isla. Esta sostuvo, además, que desea compartir con Torres cuando culmine el certamen.

“Ya terminé la entrevista de jurado. Me fue súper, súper bien. Me la disfruté al máximo. La entrevista estuvo de espectáculo, por lo menos a mí me encantó”. recalcó.

La coronación de Miss Universo 2016 se realizará este domingo y se transmitirá a las 8:00 de la noche por Wapa TV.