Así lució Brenda Azaria en su primer "fashion show" en Filipinas

Brenda Azaria Jiménez, Miss Universe Puerto Rico 2016, participó hace unos días de su primer ‘fashion show’ en la competencia de Miss Universo 2016 que se celebra en esa ciudad asiática. La puertorriqueña de 22 años modeló un vestido, donde destacó su figura y su pasarela.









Mañana, jueves (7:00 de la mañana hora de Puerto Rico), Brenda junto a las otras 85 aspirantes a la corona competirán en la preliminar. En ese evento, como suele suceder, las delegadas modelarán en traje de baño y de gala. Además, cada beldad ataviada con su vestido típico grabarán la apertura de la noche final que se realizará el domingo.

La boricua lució un conjunto color blanco en su primera entrevista con los miembros del jurado del certamen.

En un video que transmitió en vivo por Facebook, Jiménez aseguró sentirse feliz tras el primer encuentro con los jueces. “Ya terminé la entrevista de jurado. Me fue súper, súper bien. Me la disfruté al máximo. La entrevista estuvo de espectáculo, por lo menos a mí me encantó. Me la pasé bien y me reí con el jurado. Conocí a Dayanara finalmente, es un espectáculo de mujer”.