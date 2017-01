Tita Guerrero renuncia a Fidelity

La animadora y locutora Tita Guerrero anunció en sus redes sociales que a mediados de febrero se despedirá de su programa radial “Happy Hour” que se transmite de lunes a viernes por Fidelity 95.7FM.

“EL 17 DE FEBRERO me despido de mi familia de Fidelity 95.7 Donde empecé a hacer un programa mañanero, (Gozando en la Mañana con Bizcocho y Yan Ruiz) y como Dios me conoce y sabe que no soy una “morning Person”, ya al mes y medio me tenía en el horario de la tarde en el Happy Hour con Camille Carrión (que trató de ponerme decencia🙊) y mi primer marido radial, Otto Oppenheimer” (sic.), lee parte del mensaje de Guerrero en Facebook.

Tita colaboró por espacio de 10 años en la mencionada emisora y, actualmente, es parte del programa “Viva la tarde” (Wapa TV) que se transmite diariamente a la 1:00 de la tarde. En dicho espacio televisivo, comparte animación con Jaime Mayol, Ivonne Orsini y Jorge Gelpí Pagán.

Lee más del mensaje: