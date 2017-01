Ken-Y podría estar de vuelta en la Isla antes de que culmine esta semana

El cantante y compositor de música urbana, Kenny Rubén Vázquez (Ken-Y), podría estar de vuelta en la isla antes de que culmine la semana en curso, aunque no hay una garantía absoluta de que eso suceda.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos para que se reúna con su mamá, con sus hijos. No tenemos una fecha cierta, pero de lo que he podido ver, confiamos en que antes de que culmine esta semana esté de regreso con su familia”, aseguró el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, en entrevista con Metro.

De acuerdo al titular, Ken-Y ya se encuentra en libertad en Tailandia, aunque aún se están haciendo los arreglos correspondientes para tramitar su regreso.

“Es un proceso que no quisiera comprometer, desde mi función para armonizar las partes y la función diplomática que supone y el respeto al proceso que se lleva a cabo por las autoridades del Reino de Tailandia, quisiera decirte que está en proceso de resolverse y de investigación”, explicó Rivera Marín.

Hasta el momento, Ken-Y estaría enfrentando el pago de una multa equivalente a alrededor de $2 mil dólares, cantidad que el artista está dispuesto a pagar de forma inmediata, indicó el secretario de Estado. Se desconoce al momento de consecuencias mayores y el titular no explicó si el regreso de Ken-Y a la isla supone un fin del caso o si el artista estaría enfrentando algún proceso adicional.

Como país soberano, “todo esto se maneja bajo las leyes y lo que son la regulaciones de Tailandia”, explicó Rivera Marín, añadiendo que el departamento que dirige, junto a la embajada de Estados Unidos en Tailandia, están velando con que se cumpla con el debido proceso de ley y una asistencia legal adecuada de Ken-Y, “como haríamos con cualquier puertorriqueño”.

El secretario de Estado aseguró que Ken-Y “está muy bien, yo he estado en conversaciones desde ayer constantemente, tanto con él como con su mamá”.

El cantante de música urbana fue detenido el pasado fin de semana en Tailandia, luego de que personal de seguridad del aeropuerto indicara que llevaba una bala en su bulto de mano.

La madre del reguetonero sostuvo al programa Lo sé todo que su hijo “ha sido víctima de abuso de poder por parte de funcionario del gobierno de Tailandia. Eso es imposible que tenga una bala”.

En efecto, el artista fue detenido en la zona de checkpoint del aeropuerto de Bangkok, aunque se desconoce por qué exactamente a Ken-Y se le prohibió abordar el avión.

“De personal conocimiento no me consta categóricamente y estaría llegando a unas conclusiones de derecho que no sería deferente a las autoridades y tanto los cónsules como la embajada nos han solicitado que en cuanto a los méritos del proceso y ,la investigación no sería apropiado y conveniente que yo emita conclusiones”, apuntó Rivera Marín.