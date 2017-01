Desatada Gaby Espino cuando le preguntan por Jaime Mayol

La actriz venezolana Gaby Espino se montó en tribuna luego que una reportera de “Lo sé todo” (Wapa TV) le preguntara si tenía una relación con el animador puertorriqueño Jaime Mayol

“Les voy a decir algo. Es mi amigo. No sigan sacando conclusiones porque me da risa que cada vez que ven a uno con alguien ya le montan una relación. Es mi amigo. No solamente salimos aquí, salimos en Miami también. La pasé espectacular”, sostuvo Espino.

La venezolana declinó hablar de su vida personal y sobre su relación con el actor mexicano Arap Bethke. Además, le preguntó en forma sacástica a la periodista del dicho programa si salía a cenar con sus amigos.

En un video que sibió Pedro Orta, conocido como “Peter Hance”, a su cuenta de Snapchat se a Espino y Mayol disfrutando en un lugar de San Juan. Ambos cantaban la canción “Bajito, la cual canta la expareja de Espino; Jencarlos Canela.

