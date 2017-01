Le "hackean" el Facebook a Roselyn Sánchez

La cuenta de Facebook de la reconocida actriz y modelo Roselyn Sánchez, fue hackeada el domingo. El suceso ha provocado una ola de reacciones por parte de sus seguidores ante los contenidos que han sido compartido desde esa página.

“@Roselyn_Sanchez No se si eres tu o no, pero tu facebook esta compartiendo artículos que no van con tu imagen. Chequealo”, le escribió una seguidora en Twitter.

Ante ese comentario, la puertorriqueña rápidamente respondió. “Estoy tratando de solucionar el problema desde ayer. Es una pesadilla” dijo Sánchez.

Más adelante, la actriz de la serie Devious Maids, escribió que ya se encontraba resolviendo la situación directamente con la red social y dejó saber el malestar que el problema le ha ocasionado.

Mira sus expresiones aquí.

So, lo vi. Estoy tratando de solucionar el problema desde ayer. Es una pesadilla. https://t.co/5Z06MPcMIi — Roselyn Sanchez (@Roselyn_Sanchez) January 22, 2017