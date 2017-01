Actor Jorge Castro habla sobre cómo su hija Olivia lo ha transformado

El actor Jorge Castro subrayó que su faceta de padre lo ha transformado por completo.

“Como papá (de Olivia Gabriela, de cinco meses) me va extraordinariamente bien. Me parece que es un proceso maravilloso en la vida de una persona”, manifestó.

El artista, que forma parte del elenco de “Raymond y sus amigos” (Telemundo), señaló emocionado que “mucha gente me lo decía. Uno no sabe de lo que es capaz de amar hasta que no tienes un hijo, ¡eso es así! Cuando alguien te dice eso, no miente”.

Jorge Castro enfatizó que Olivia llegó, tanto a su vida como a la de su esposa Alfonsina Molinari, en el momento más oportuno.

“Hemos tenido la dicha de que nos haya llegado la bebé un poquito más tarde en la curva de la vida. Eso tiene sus explicaciones a veces por la energía que hay que tener pero, por otro lado, yo tengo la paciencia, la tolerancia, el deseo de lidiar con todo eso”, destacó.

Enfatizó que pudo desarrollarse primero a nivel profesional y que goza del favor del público en su carrera.

“Mi carrera corre sola y puedo dedicarle más tiempo a la nena. A la verdad, que lo estamos disfrutando muchísimo”, insistió el actor.

Castro aprovechó, en entrevista con la agencia Inter News Service (INS), para elogiar a Alfonsina en su rol de madre.

“Alfonsina es una mamá extraordinaria y está enamorada de su hija. Lo estamos disfrutando muchísimo”, dijo.

Jorge Castro se encuentra dirigiendo la obra “Yo quiero ser famosa” (“I Ought to Be in Pictures”), del escritor norteamericano Neil Simon, que estará en cartelera desde el viernes en el Centro de Bellas Artes “Luis A. Ferré” en Santurce.

La pieza -que trata sobre un escritor que hace tiempo no crea un buen guión y lleva una relación superficial con una maquillista, su vida se complica con la reaparición de una hija- cuenta con las actuaciones de René Monclova, Camila Monclova y Alfonsina Molinari.