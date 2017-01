Agradece Raymond Arrieta por dedicatoria de las Sanse 2017 en Orlando

Gracias Boricua, Gracias Hispano, Gracias Orlando Fl por hacerme feliz, Graciasss por su cariño , Gracias por dedicarme las fiestas de la SanSeb Orlando. #boricua #sanseorlando2017 Gracias por sus muestras de cariño

A photo posted by Raymond Arrieta (@raymondarrietaoficial) on Jan 15, 2017 at 2:40pm PST