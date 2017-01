Impacta traje típico de Miss Venezuela

#Repost @nidaldesigner with @repostapp ・・・ Las costas venezolanas son las mas bellas y admuradas del mundo… hoy les dedico mi ispuracion que encontre en la isla de margarita , de la bella "REINA ENCANTADA DEL MAR " la sirena Guaica…….La fantasía que lucirá nuestra Mariam Habach en la competencia de Traje Típico del Miss Universo esta inspirado en la leyenda de la india mestiza Guaricha Guaica de la Tribu Guaiqueries. La india desobedeció la orden de no entar al mar, durante la Semana Santa, específicamente el día viernes santos…Ella entró y se fue con las olas del mar…..infructuosa fue la búsqueda de todos los pobladores donde ella habitaba, ya que nunca apareció. Al tiempo los pescadores empezaron a escuchar cánticos melódicos desde las profundidades del mar, su sonido era embriagador. Los Piaches consultaron a los Dioses y ellos les revelaron que ella no volvería porque se había convertido en la Reina Encantada de los Mares. Una bella sirena de belleza vriginal. Para unis Diosa, para otros una escultural sirena que enamora con su canto…. el traje conto con 120 mts. De organza plizada y puesta a manera de oleaje y a la vez de escamas de pez, y bordado con centenares de perlas y critales en aqua, azules y tonos dorados, realizados por el equipo de #nidaldesigner ….. el tocado , cetro y mascara por el gran orfebre @mixelorfebreria … forografia de @zuvafotografia y @dgalasmagazine

